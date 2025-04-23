Турпоток в Мурманск планируют увеличить к 2035 году

Туристический поток в Мурманск планируется увеличить до 530 тыс. человек в год в ближайшие десять лет - к 2035 году. На текущий момент этот показатель составляет около 300 тыс. человек в год, говорится в сопроводительной презентации главы города Мурманск Юрия Сердечкина на форуме "Малая Родина - сила России".

"Туристический поток [в Мурманск] в 2015 году - 128 тыс. человек, в 2023 году - 295 тыс. человек, в 2035 [ожидается] - 531 тыс. человек", - указано на слайде.

Сердечкин отметил, что из общего числа туристов, приезжающих в Арктическую зону, более половины посещают именно Мурманскую область.

"Для нас, для города, это цифра около 300 тыс. [туристов], то есть больше половины туристов, приезжающих сегодня на территорию Мурманской области, в городе [Мурманск] не появляются. <…> Наша ключевая задача - этих туристов привлечь непосредственно в город. Сегодня мы - ворота в Арктику", - добавил глава Мурманска.

Сердечкин также подчеркнул, что сегодня в городе работают 55 коллективных средств размещения, их числа хватает для комфортного пребывания туристов. Кроме того, он напомнил, что благодаря строительству нового современного терминала аэропорта Мурманска пассажиропоток увеличится вдвое - с 200 до 400 пассажиров в час.

Глава Мурманска также отметил, что популярностью у туристов пользуются и событийные мероприятия. Например, в традиционном Празднике Севера участие принимают порядка 6,5 тыс. человек, а фестиваль спорта "Гольфстрим" ежегодно собирает около 10 тыс. участников.

II Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России" проходит 21-23 апреля в Национальном центре "Россия". Это ежегодное мероприятие, направленное на продвижение и развитие муниципальных образований в стране. В работе форума принимают участие около 4 тыс. человек из 89 субъектов РФ. ТАСС - генеральный информационный партнер.