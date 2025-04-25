Астрахань готовится к старту речного сезона

Астрахань завершает последние приготовления к началу круизной навигации, старт которой намечен на 1 мая. В этот день город примет первые пассажирские теплоходы, открывая сезон водного туризма. Прибытие судов запланировано из различных регионов страны.

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Маршруты речных круизов в европейской части России охватывают более 50 населённых пунктов, включая Санкт-Петербург, Казань, Кострому, Ярославль, Волгоград и другие. Теплоходы проходят по основным водным артериям — Волге, Дону, Каме, Оке, а также по Рыбинскому и Белому водохранилищам, Ладожскому и Онежскому озёрам. Некоторые маршруты доходят до побережья Белого моря.

Официальное открытие навигационного сезона уже состоялось в Москве, где с Северного и Южного речных вокзалов теплоходы начали движение по внутренним водным путям. Навигация стартовала также в Нижнем Новгороде 23 апреля и в Ростове-на-Дону — 25 апреля.

Астрахань традиционно становится важным пунктом в маршрутах речного туризма, предлагая гостям уникальное сочетание природных красот и историко-культурного наследия. В этом году город рассчитывает принять увеличенное число туристов в рамках межрегиональных маршрутов.

Ранее в Нижегородском Заксобрании оценили проблему обмеления Волги: низкий уровень воды поставил под угрозу новые пассажирские линии в регионе. Также пропавший астраханский ученый был найден живым спустя 5 дней на острове Укатный.