Назначена дата завершения работ по очистке пляжей от мазута в Анапе

Завершение работ по очитке пляжей от мазута в Анапе, согласно утвержденному региональным штабом по ликвидации последствий ЧП с танкерами плану-графику, намечено на 13 мая. Об этом заявила замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии администрации региона.

"Мы совместно с Анапой и утвердили на региональном штабе, разработали план-график по очистке пляжных территорий. Срок окончания всех мероприятий у нас 13 мая. Сезон будет зависеть от заключения Роспотребнадзора, готовы ли наши пляжные территории принимать гостей в текущем сезоне", - сказала Петухова.

Ранее вице-премьер России Виталий Савельев, возглавляющий правкомиссию по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе, сообщал, что открытие туристического сезона в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, планируется в обычном режиме. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и рекреационных целей.