РЖД запустили первый гастротур на поезде

«Российские железные дороги» разработали новый туристический маршрут по югу России в формате гастрономического тура. Пока запланировано только два рейса — 24 августа и 3 октября. Поезда стартуют из Москвы и Воронежа с остановками в Майкопе, Краснодаре, Крымской, Новороссийске и Таганроге.

«Во время поездки туристы посетят фермы, сады, винодельни, кафе и рестораны, где попробуют свежевыжатый сок из адыгейских яблок, местные вина, душистые сыры и мед, наваристый кубанский борщ, неповторимую донскую уху и многое другое», — обещают в РЖД.

Туристы также смогут посетить культурные мероприятия и природные достопримечательности региона: термальные бассейны в Майкопе, долину Лефкадия в Крымской, художественный музей и парк в Краснодаре, театр им. А. П. Чехова и рыбацкие деревни в Таганроге.

Ранее в РЖД объявили о запуске туристического поезда «Сказочный экспресс», маршрут которого проходит через города, связанные с русскими сказками и народными промыслами.

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