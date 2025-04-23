Закроют ли пляжи Крыма из-за разлива мазута

Аксенов: пляжи Крыма не пришлось закрывать из-за разлива мазута
Ситуация с разливом мазута в Керченском проливе не привела к закрытию каких-либо пляжей в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Это отличается от ситуации на краснодарском берегу пролива. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и рекреационных целей.
"В этом сезоне в Крыму будут открыты порядка 350 пляжей. Небольшое количество пляжей находится на реконструкции в связи с проведением берегоукрепительных работ и ремонта инфраструктуры после шторма. При этом пляжных территорий, закрытых вследствие разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в Крыму нет. В отдельных случаях обнаружения мелких фракций мазута последствия ликвидируются в течение суток и не представляют угрозы здоровью", - написал Аксенов в Telegram-канале.