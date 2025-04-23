Закроют ли пляжи Крыма из-за разлива мазута

Ситуация с разливом мазута в Керченском проливе не привела к закрытию каких-либо пляжей в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Это отличается от ситуации на краснодарском берегу пролива. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и рекреационных целей.