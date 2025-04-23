Туристы недоумевают от цен на билеты на юг

Туристы из Петербурга продолжают удивляться ценам на билеты из своего города этим летом на юг. К сегодняшней стоимости в купе на самом быстром поезде «Северная Пальмира» они уже привыкли, а вот почему бизнес-классом лететь в Сочи летом дешевле, чем ехать в вагоне СВ, гадают.

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В системе бронирования РЖД сегодня в поездах с отправлением в июле предлагают полки в этом классе за 52,4 тыс. В том случае, когда свободных мест в составе становится меньше, ценник повышается еще чуть-чуть – до 54 тыс.

Для сравнения: перелет в премиальном классе у «Аэрофлота» обойдется в те же даты немного дешевле – в 51,2 тыс. руб. Это если брать one way. Ну а при покупке билетов туда-обратно выгода будет еще более очевидной – цены на бизнес-класс в этом случае стартуют с 44 тыс. в одну сторону.

«За что такие деньги в СВ? При этом в поезде в стоимость входит только завтрак. Лучше реально на самолете – бизнес-зал, неограниченная еда и напитки и меньше 5 часов полета вместо 38 часов на поезде», – сравнивают варианты поездки на море туристы в соцсетях.

Ранее TourDom.ru писал, что петербуржцев возмутила стоимость проезда в купе – самолетом лететь из Пулково в Сочи дешевле.