Вареники любят за вкус, сытность и атмосферу уюта, которую они создают. В Ейске, курортном городе на берегу Азовского моря, этому блюду установили памятник. Автор идеи — предприниматель Сергей Кочубей, который хотел подчеркнуть казачьи корни региона и его традиции. Когда-то здесь жили запорожские казаки, и вареники были важной частью их кухни. С интересной информацией о том, как обычный вареник стал достопримечательностью Ейска, можно ознакомиться на сайте Туристас.

Созданием скульптуры занялась Инна Сапожникова из Краснодара. После десяти эскизов утвердили финальный: бетонный вареник, лежащий на белой скатерти, рядом — маслёнка и ложка. На памятнике надпись на двух языках:

«Пусть каждый живет как вареник в масле».

Установлен он в сквере у Таганрогской набережной, недалеко от пляжа «Каменка».

Памятник открыли в 2012 году во время фестиваля «Ейский пикник», где всех угощали варениками. С тех пор он стал популярным среди туристов и горожан. Это не просто арт-объект, а символ уюта, гостеприимства и местных традиций. Скульптура украшает город и служит отличным поводом заглянуть в Ейск.