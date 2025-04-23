Где отдохнуть на воде в Волгоградской  области

Майские праздники не за горами, а за ними начинается летний сезон отпусков. Интернет-сервис бронирования отелей и квартир назвал десятку самых популярных направлений для отдыха на реках и озерах этой весной. Третье место после Казани и Нижнего Новгорода занял Волгоград. В рейтинг также попали Краснодар, Иркутск, Ростов-на-Дону, Ярославль, Великий Новгород, Петрозаводск и Кострома. Путешественники бронируют там жилье на срок от двух до четырех ночей и платят от трех до 5,5 тысячи рублей в сутки.

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В самом Волгограде отдых на воде ограничивается экскурсиями на прогулочных теплоходах. Пока неизвестно, будут ли в этом году в городе открыты официальные пляжи, но местные жители стараются активно использовать для отдыха и Волгу, и Дон, и малые реки. Тут выбор уже шире: рыбалка, купание, сплавы на байдарках и другие водные развлечения.

Единая субсидия на реализацию проектов в сфере туризма в 2025 году составит 114 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом, когда Волгоградская область впервые получила подобную поддержку, сумма выросла почти на десять миллионов.

Тогда федеральные деньги пошли на реализацию 24 проектов в шести районах и городе Волжском. Например, в Калачевском районе в парке-отеле на берегу Дона появился новый причал для лодок и катеров, который может служить отправной точкой для водных прогулок, экскурсий и отдыха с удочкой. Чего еще ждать в будущем? Базу отдыха на Дону в хуторе Морской. Там для гостей - мастер-классы по работе с пуховой пряжей, купание, рыбалка и уникальные блюда из донской рыбы.

Как поваляться на песке и поплескаться в реке, вы догадаетесь без подсказки. Поэтому запоминайте варианты событийного досуга у воды. 7 - 8 июня в станице Филоновской пройдет фольклорный праздник "Троица на Бузулуке". Любителей водного спорта приглашают 16 - 17 августа в Волжский на фестиваль Ultra 100. Но даже после окончания теплого сезона Волга манит: 2 - 3 ноября на берегу в станице Клетской пройдут дни памяти Василия Шукшина.