Как изменился турпоток в Анапу на фоне заявлений Роспотребнадзора

Количество туристов, посетивших Анапу с начала 2025 года, снизилось всего на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Татьяна Лобач.

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По данным депутата, за первые месяцы курорт принял 116 990 гостей, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 121 866 человек. Она добавила, что текущая загрузка отелей в Анапе около 37%, притом что годом ранее к этому периоду он были заполнены на 50%.

Накануне Роспотребнадзор объявил, что 141 пляж в Анапе и 9 в Темрюке не соответствуют санитарным нормам из-за загрязнения и временно закрыты для отдыха. Это напрямую повлияло на туристическую привлекательность региона.

Отметим, что заявление депутата не коррелирует с данными туроператоров. Например, еще в феврале спад бронирований в Анапе составлял 52% в сравнении с 2024 годом. Сейчас ситуация немногим лучше. По статистике Travelline на текущий момент, количество броней в отелях курорта отстает от прошлогоднего показателя на 46%.

На фоне заявлений Роспотребнадзора власти Крыма уже сообщили, что готовы принять максимальное количество туристов. И действительно, турпоток на полуостров растет, даже несмотря на проблемы с логистикой.