Стало известно, сколько планируют потратить денег россияне на майских

От 50 до 100 тыс. рублей потратить на отдых в майские праздники готовы 25% из опрошенных россиян, при этом большинство (46%) планируют все же уложиться в сумму до 30 тыс. рублей Отдать больше 100 тыс. рублей рассчитывают 4% респондентов, такие результаты показал имеющийся в распоряжении ТАСС опрос, проведенный компанией Life pay.

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При этом лишь 15% россиян заранее планируют отдых на майские праздники. Большинство либо принимает решение в последний момент (39%), либо вовсе остается дома (26%). Каждый пятый (22%) продолжает работать, и только 13% спланировали отпуск заранее - за полгода до праздников.

Опрос также показал, что 42% россиян останутся в своих городах, 18% отправятся на дачу, и только 15% поедут в отпуск. Среди тех, кто выбрал путешествия, 38% предпочли культурные маршруты, например, в Санкт-Петербург, Казань или Калининград, на юг России отправятся 18%, а за границу уедет каждый четвертый (25%). Из них почти половина (47%) россиян организуют поездки самостоятельно, к проверенным турагентам обращаются 27%, советам друзей доверяют 18%, и лишь 9% пользуются услугами офлайн-турфирм.

По данным аналитиков Life pay, средний чек при бронировании отеля в апреле 2025 года составил 24,3 тыс. рублей При этом за последний год эта сумма сократилась на 5,3%. В апреле 2024 года средний чек на бронирование отелей составлял 25,6 тыс. рублей.

«На майских праздниках россияне предпочитают кратковременный отдых вблизи дома без заблаговременного планирования, поэтому чаще всего выбирают бюджетные поездки внутри страны или спокойный отдых в своем городе или на даче. Туристическому бизнесу важно подстраиваться под возможности клиентов и предлагать им разные варианты оплаты. Например, использовать BNPL, оплату частями, чтобы снизить финансовую нагрузку с клиентов и тем самым повысить средний чек в преддверии майского сезона. Также можно внедрять раннее бронировании или акции за определенный период до праздников для стимулирования клиентов к покупке», — прокомментировал итоги исследования генеральный директор Life pay Ашот Григорян.

Опрос проводился в апреле, в нем участвовали 1,3 тыс. человек из городов-миллионников в РФ.