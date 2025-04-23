Эксперт оценил турпоток в Дагестан

Территория может «порадовать» пляжами, но отелей там мало.

© РИА Новости

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил председатель Экспертного Совета Ассоциации Отельеров АМОС, вице-президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов.

«На удивление для многих, запросы на Ейск сильно выросли, и уже возникают вопросы: справятся ли отельеры Ейска с выросшим потоком туристов? Потому что даже на майские праздники туда едут. Подросли хорошо Крым, Абхазия. Сочи чуть меньше, потому что всё-таки турист анапский — не совсем турист Сочи. Думаю, что будет большой интерес к Дагестану. Он в определённой степени может заменить и порадовать туристов своими пляжами, потому что там большая пляжная линия. Там колоссальный потенциал для роста, но ещё отелей не хватает. Ну и есть же Кавказские горы. На самом деле, отдых в горах тоже очень быстро набирает популярность. Многие впервые пробуют этот вид отдыха для себя. В большинстве случаев остаются очень довольными».

Ранее эксперт рассказал о готовности анапских отельеров снизить цены в ближайший месяц.