Эксперт рассказал, готовы ли в Анапе снизить цены на отдых

В регионе наблюдается значительное снижение турпотока.

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Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился председатель Экспертного Совета Ассоциации Отельеров АМОС, вице-президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов.

«Сейчас пока отели готовы снижать цены. Не уверен, что для всех туристов. Но те, кто успеет в ближайший месяц, я думаю, если море для них не принципиально. Есть курорты, где 25 бассейнов отдельных. Есть где позагорать и покупаться. Падение турпотока по сравнению с прошлым годом до 35-40% абсолютно реально. Это очень большая просадка. Отельеры двигаются по цене. Они могут больше внимания уделять тем туристам, которые на удивление для многих, говорят: "Мы приедем, поддержим Анапу. Хотелось бы чуть-чуть подешевле, скидку, но мы готовы поддерживать наш любимый курорт". Таких людей очень много».

Ранее Роспотребнадзор счёл непригодными для купания 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе. Там выявлены значительные несоответствия морской воды и песка санитарно-гигиеническим нормативам.

«Ведомство проводит ежедневный мониторинг с целью контроля качества питьевой воды, воздуха, а также безопасности песка и морской воды. 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе невозможно использовать для купания», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

На прошлой неделе глава ведомства Анна Попова отнесла к списку пригодных для летнего курортного сезона Крым и Севастополь. При этом, по её словам, прибрежные зоны Анапы и Темрюкского района не соответствуют требованиям для организации отдыха.