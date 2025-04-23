Составлен топ популярных направлений для фитнес-туризма в апреле

Калининград вошёл в топ-10 популярных направлений для фитнес-туризма в апреле. Об этом сообщают аналитики сервиса «ТВИЛ».

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По данным аналитиков, западный регион занял 7-е место в рейтинге популярных городов для фитнес-туризма в апреле. Средняя стоимость ночи здесь составила 3 670 рублей.

Лидерами рейтинга стали Сочи и Санкт-Петербург — на них пришлось по 9% бронирований. Москва заняла второе место, а Краснодар — третье. Калининград оказался на седьмой строчке, опередив Кисловодск и Пятигорск.