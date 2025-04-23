В России запустят инновационный сервис для заселения в гостиницы

Запуск сервиса по заселению в гостиницы при помощи биометрии без паспорта должен состояться до начала летнего сезона. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Единой биометрической системы.

"Запуск сервиса заселения в гостиницу без паспорта на базе Единой биометрической системы состоится до начала лета. Решение будет представлено на площадке отеля в Москве. В дальнейшем заселение без паспорта станет доступно и в других регионах", - рассказали в пресс-службе.

Так, сервисом смогут воспользоваться граждане РФ, зарегистрировавшие подтвержденную биометрию, но при этом, как отметили в пресс-службе, гость всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ заселения - по паспорту или по биометрии.

"Сервис избавит гостей от необходимости предъявления бумажных документов, а также повысит скорость обслуживания клиентов благодаря автоматическому заполнению данных при регистрации", - добавили в пресс-службе.

В ЕБС сообщили, что Москва станет одним из первых городов в мире, где появится такая услуга, а в перспективе применение биометрии откроет возможность полностью автоматизированного заселения в гостиницу.

Ранее в Сбере сообщили, что обеспечили возможность заселения по биометрии с предъявлением паспорта в крымском курорте "Мрия".