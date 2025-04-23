Зарубежная авиакомпания возвращает рейсы в Россию

«Туркменские авиалинии» с 1 мая возобновляют свою полетную программу в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

© РИА Новости

Авиакомпания объявила о приостановке рейсов в российские аэропорты еще в конце 2024 года. Причины такого решения не были названы, но оно совпало с крушением самолета AZAL. При этом многие туристы оказались в сложной ситуации, так как «Туркменские авиалинии» нередко использовали для перелетов в Азию через Ашхабад, а авиакомпания не спешила вносить ясность с возвратом билетов.

В итоге возобновление рейсов в Россию сначала перенес на февраль, затем на март, потом апрель. Однако сейчас все же намечен старт полетов в мае.

«Акционерное общество открытого типа "Авиакомпания «Туркменистан" с 1 мая 2025 года возобновляет пассажирские рейсы по маршрутам Ашхабад – Москва – Ашхабад и Ашхабад – Казань – Ашхабад. Авиабилеты можно приобрести в авиакассах», - сообщает перевозчик

Ранее TourDom.ru писал, что Туркменистан упростил процедуру получения виз в страну - теперь ее можно оформить в электронном виде. Благодаря этому туристам не придется дожидаться приглашения от принимающей стороны.