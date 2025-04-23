Опрос показал, сколько россиян отправятся в путешествие на майских

Каждый третий житель России отправится в путешествие по стране в майские праздники, при этом 42% готовы потратить на эту поездку более 30 тыс. рублей, свидетельствуют данные опроса телеканала "Поехали!" (входит в "Цифровое Телесемейство"), поступившие в ТАСС.

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Половина опрошенных планируют провести майские праздники на даче или на природе, а практически каждый третий (29%) собирается в путешествие по стране. При этом 44% респондентов отметили Москву, Санкт-Петербург и Казань в качестве самых интересных городов для короткой туристической поездки на праздники. Еще 20% россиян отдают предпочтение южным регионам страны, а 18% - Сибири и Дальнему Востоку.

При выборе маршрута для путешествия 38% зрителей назвали пейзажи и живописную природу главными аспектами. Еще треть отметили, что принимают во внимание стоимость поездки и удобство направления, а также достопримечательности. Что касается бюджета, 40% путешественников готовы выделить от 10 до 30 тыс. рублей на поездку в майские праздники. Еще 42% назвали комфортной сумму более 30 тыс. Каждый четвертый, чтобы сэкономить деньги на поездку, готов отказаться от других мелких расходов. И только 7% предпочитают не экономить на повседневных радостях ради путешествий.

Большинству россиян (60%) нравится путешествовать с семьей. 30% проводят время в поездке в компании друзей, а каждый десятый - в одиночестве. Чаще всего в качестве транспорта опрошенные туристы выбирают автомобиль (40%), реже - самолет (30%), на третьем месте - поезд (22%). И только 8% проголосовали за автобус.

Опрос проводился в апреле на ресурсах телеканала "Поехали!" (сайт, соцсети), в нем приняли участие 1,2 тыс. человек.