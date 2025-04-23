Для Бердянска, Приморска и Кирилловки разработают концепции развития туризма

Бердянск, Приморск и Кирилловка на побережье Азовского моря определены специалистами Единого института пространственного планирования (ЕИПП) РФ как приоритетные направления для развития туризма в Запорожской области. Для этих трех территорий разработают архитектурно-градостроительные концепции в рамках комплексной схемы развития туризма региона, сообщил ТАСС руководитель группы научно-методического отдела ЕИПП РФ Сергей Косторниченко.

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1 марта директор ЕИПП РФ Дина Саттарова заявила ТАСС, что в 2025 году будет разработана комплексная схема развития туризма для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В рамках этой работы институт проанализирует туристический потенциал всего Азово-Черноморского региона.

«Важный этап - определение приоритетных туристских территорий, которые дадут наибольший эффект в реализации туристического потенциала. <…> Это Бердянск, Приморск и Кирилловка в городском округе Мелитополь. Мы полностью для каждой из территорий рассчитаем архитектурно-градостроительную концепцию, финансовую модель, комплекс мер, что нужно. Мы понимаем, что здесь должны быть задействованы частные деньги через различные формы инвестиционного стимулирования, государственно-частного партнерства и так далее», — рассказал Косторниченко.

В целом комплексная схема развития туризма региона включает анализ социально-экономического, туристического, инфраструктурного потенциала всей Запорожской области, пояснил эксперт. По его словам, внимание уделят не только туристическим объектам, но и транспортной, инженерной инфраструктуре.

Косторниченко уточнил, что комплексная схема для Запорожской области, как и для остальных трех воссоединенных регионов, должна быть завершена к 1 сентября 2025 года. Работа уже выполнена наполовину, добавил он.