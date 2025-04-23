Составлен рейтинг городов с самым дешевым проживанием на майские

Тюмень стала самым дешевым городом для бронирования проживания на предстоящие майские праздники. Средняя стоимость одной ночи составила менее 4 000 рублей, говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", имеющемся в распоряжении Москвы 24.

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По данным аналитиков, в целом средняя стоимость забронированной ночи в российских гостиницах и апартаментах составляет 6 300 рублей. Это на 18 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самым бюджетным направлением оказалась Тюмень, где средняя цена составила 3 800 рублей. Дальше идет Новосибирск – 4 000 рублей и Смоленск – 4 300 рублей.

Также в число городов, где ночь в отеле или апартаментах обойдется до 5 000 рублей, вошли Ессентуки (4 400 рублей), Астрахань (4 500), Рязань и Вологда (4 600) и Горно-Алтайск (4 650 рублей).

По данным сервиса, спрос на отели растет как внутри страны, так и за ее пределами. В целом число бронирований с 1 по 11 мая выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Например, по зарубежным направлениям количество бронирований увеличилось на 35%».

Среди зарубежья самыми бюджетными оказались страны СНГ и Вьетнам. Например, в Киргизии средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах составила 4 900 рублей, во Вьетнаме – 5 100 рублей, в Абхазии – 5 300 рублей. Также доступными направлениями оказались Казахстан и Грузия, где за одну ночь нужно заплатить в среднем 5 500 и 6 000 рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что интерес к поездкам по России на майские праздники вырос среди москвичей на 5%. Наиболее востребованной оказалась Новосибирская область.