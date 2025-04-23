Сколько стоит путешествие в Санкт-Петербург и чем заняться в городе

Аналитики перечислили города, куда большинство россиян мечтает отправиться в июне. Наибольшим спросом пользуются путешествия в Северную столицу и Минск. Кроме того, выяснилось, что почти 80 % туристов планируют путешествовать по России. «ФедералПресс» рассказывает, сколько будет стоить путешествие в Петербург и что можно посмотреть в летнем городе.

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Сколько стоит путешествие в Петербург в июне

Самым популярным городом для отдыха на июньские праздники оказалась Северная столица, пишет ТАСС со ссылкой на экспертов OneTwoTrip. На город уже приходится 26,5 % от всех заказов по России.

Средняя стоимость номера в Северной столице составляет 3,5 тыс. руб. в сутки.

Напомним, что россияне также выбирали Петербург для весенних путешествий. Список регионов, откуда в Петербург приезжают, существенно расширился. Лидируют в нем Москва и две близлежащие области – Новгородская и Мурманская. В топ-10 вошли также Московская, Псковская, Владимирская, Самарская области, Республика Татарстан. Впервые среди основных поставщиков туристов для Петербурга оказались Вологодская и Воронежская области.

Какую сумму россияне считают достаточной для путешествия

Что касается бюджета на поездку, 62% женщин считают достаточной сумму в 100–150 тысяч рублей, в то время как 58% мужчин хватило бы до 50 тысяч рублей. Остальные участники, независимо от пола, считают, что для комфортного отдыха нужно более 150 тысяч рублей.

Примерно 60% жителей России либо вовсе отказываются от путешествий, либо ограничивают их количество из-за финансовых трудностей.

Что посмотреть в Петербурге в июне

Туристам точно придутся по душе прогулки по Пушкину, Павловску и Петергофу. Павловский парк – это памятник ландшафтного искусства конца XVIII – начала XIX века. Вместе с Павловским дворцом составляет единый художественный дворцово-парковый ансамбль. Там также можно совместить долгую прогулку и посещение музеев.

Музей-заповедник «Царское Село», который находится в городе Пушкине, включен в список системообразующих организаций в сфере культуры. Напомним, что цена билета в «Царское Село» в этом году взлетела почти в два раза. Теперь один комплексный билет стоит 1500 рублей вместо прежних 800 рублей. Граждане обратили внимание, что в преддверии туристического сезона билеты подорожали и в другие музеи.

Кроме того, в Петербурге стоит посетить хотя бы один музей. В городе свыше 200 музеев, все сложно перечислить. Самый известный – Эрмитаж. Также можно побывать в Русском музее, Петропавловской крепости, а также знаменитой Кунсткамере – начало этой экспозиции положила личная коллекция Петра I, которую он собирал несколько десятилетий.

Стоит отметить, что в июне в Северной столице проходит главный праздник выпускников – «Алые паруса». Это событие впечатляет своим размахом и привлекает в город сотни туристов.

Напомним, что в прошлом году в Северной столице отметили увеличение иностранного туристического потока примерно на 15%. Чаще всего путешественники приезжают из Ирана и Китая. Средняя стоимость ночи, по которой зарубежные гости бронируют размещение, составляет 6,3 тыс. рублей

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