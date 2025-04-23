Депутат сообщил об изменении турпотока в Анапу

Турпоток в Анапу, где ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов в Черном море из-за ЧП с танкерами, с начала 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года снизился в пределах 4%. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

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«На территории города-курорта Анапы с начала года наблюдается снижение показателей по турпотоку на 4%: в 2024 году [курорт принял] 121 866 туристов, а в 2025 - 116 990 туристов. Снижение уровня бронирования по сравнению с 2024 годом составляет порядка 40%», — сказала Лобач.

Она добавила, что текущая загрузка отелей и гостиниц в Анапе составляет около 37% при том, что в 2024 году к этому периоду он были заполнены на 50%.

Ранее вице-премьер России Виталий Савельев, возглавляющий правкомиссию по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе, сообщал, что открытие туристического сезона в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, планируется в обычном режиме. В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и рекреационных целей.

По данным властей Кубани, на Анапу и Темрюкский район приходится почти треть емкости номерного фонда курортов региона. Ранее в министерстве курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края ТАСС отмечали, что в Анапе и Темрюкском районе в качестве альтернативы пляжному отдыху туристам готовы предложить более 75 объектов турпоказа, включая активный отдых.