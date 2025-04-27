В Приморском крае расширили возможности для развития туризма

В среду, 23 апреля, на заседании Законодательного Cобрания Приморского края депутаты утвердили поправки, которые позволяют муниципалитетам получать дополнительные средства, сообщает ИА DEITA.RU.

© РИА Новости

Так, муниципалитеты Приморского края смогут получать дополнительные средства из краевого бюджета за достижения в сфере туризма. Такое решение приняли депутаты на очередной сессии парламента региона, поддержав поправки к статье 34.1 закона о бюджетном устройстве, процессах и межбюджетных отношениях.

В пояснительной записке сообщается, что принятие законопроекта позволит стимулировать муниципальные образования к созданию на территории муниципальных образований Приморского края условий для развития инфраструктуры туризма и гостеприимства, а также активизации культурно-познавательного, экологического и других видов туризма, что с учетом мультипликативного эффекта приведет у росту вклада туризма в экономику региона.

Теперь местные власти смогут претендовать на новые виды дотаций за лучшие проекты в области развития туризма и создания экологических троп. В каждом направлении выберут трех победителей. Размер поощрений составит: за лучшую экологическую тропу — 3, 2,5 и 1,5 млн рублей; за лучшую концепцию развития туризма — 10, 7 и 5 млн рублей соответственно.

Как пояснил председатель профильного комитета Галуст Ахоян, на эти цели предусмотрено 29 млн рублей. Средства заложены в скорректированную версию краевого бюджета.

Инициатива направлена на активизацию работы муниципалитетов по созданию современной туристической инфраструктуры, продвижение культурно-познавательных маршрутов и развитие экотуризма. Краевые власти рассчитывают, что финансовое стимулирование станет дополнительным драйвером роста привлекательности региона для путешественников.