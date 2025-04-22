Стало известно самое популярное направление для морского отдыха в России

Крым утвердился как приоритетное направление для морского отдыха, превзойдя Анапу по популярности. Специалисты авторитетной онлайн-платформы представили перечень из четырех курортных зон, которые, согласно их прогнозам, будут пользоваться наибольшим спросом в грядущий летний период. Итоги их анализа были обнародованы изданием «Лента.ру».

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Аналитики подчеркнули, что число заявок на отдых в Крыму на летние месяцы уже демонстрирует рост на 16% по сравнению с прошлогодними данными. Наиболее востребованным среди туристов является южнобережье, включая такие города, как Алушта, Севастополь и Гурзуф. Евпатория также пользуется значительным вниманием.

Вторую позицию в рейтинге предпочтений российских путешественников занимает Абхазия. Эта страна вдвое превосходит Турцию по объему бронирований на летний сезон, лидируя среди зарубежных направлений. Наибольший интерес проявляется к Сухуму, Гагре и Новому Афону. Заметный подъем бронирований отмечен также в Лдзаа и Гудауте.

В качестве альтернативного варианта Черноморскому побережью туристам предлагается рассмотреть путешествие на Каспийское море в Дагестане. Курорты Каспия, такие как Дербент, Махачкала, Каспийск и Избербаш, характеризуются теплыми водами с удобным входом и обширными песчаными зонами для отдыха, отметили специалисты.

Также рекомендуется обратить внимание на Калининградскую область и курорты Балтийского моря, включая Светлогорск, Зеленоградск, Балтийск, Пионерский и Янтарный.

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