На Сахалине запустили тематический «Чеховский поезд»

«Чеховский поезд» будет курсировать между Долинском и Корсаковым, предлагая пассажирам погрузиться в историю Сахалина через литературу и искусство. В будущем планируются школьные экскурсии, расширяющие образовательный потенциал проекта.

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В день 135-летия начала знаменитого путешествия Антона Чехова на Сахалин по острову запустили уникальный культурный проект — «Чеховский поезд». Инициатива музея книги Чехова и АО Пассажирская компания "Сахалин" при поддержке регионального министерства культуры позволит пассажирам совместить дорогу с погружением в историю и искусство.

Поезд, созданный на базе современного рельсового автобуса «Орлан», оформлен работами сахалинских художников, изображающими места, связанные с пребыванием писателя.

«Это не просто транспорт, а настоящий музей на колесах, — отметила министр культуры Нонна Лаврик. — Мы стремимся сделать краеведение живым и доступным».

Первая поездка началась с торжественной церемонии и экскурсии о чеховском маршруте. В планах — организация регулярных программ для туристов и школьников, а также расширение географии проекта, пишет tia-ostrova.ru.

«Уверен, «Чеховский поезд» станет новым этапом развития как транспортной, так и культурной инфраструктуры региона», — добавил гендиректор пассажирской компании Дмитрий Костыренко.

Для Сахалина, где память о визите Чехова остается важной частью идентичности, этот проект — еще один шаг к сохранению наследия и развитию познавательного туризма.