«Архыз» сообщил, сколько планирует принять туристов летом

Всесезонный горный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии в летнем сезоне намерен принять до 500 тыс. туристов, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

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В аналогичный период 2024 года "Архыз" посетили более 200 тыс. человек.

«В горнолыжном сезоне число отдохнувших на "Архызе" стало рекордным и превысило 758 тыс. гостей, он еще продолжается. Курорт уже подготовил новые разнообразные активности для своих туристов в летний период 2025 года. По прогнозам специалистов, ожидаем до полумиллиона гостей, причем более 30% из них - это семейные пары с детьми», — сказал собеседник агентства.

Главными новинками летнего сезона станет запуск канатной дороги "Орбита" с кабинками с прозрачным полом, открытие корта для падел-теннис, школы роллеров, научно-познавательного кемпинга на Дукке. В числе нововведении также - специальный детский тариф.

«Символ курорта кавказская рысь, выбранная народным голосованием, будет встречать юных гостей, для которых запланирован специальный тариф "Архызские каникулы". Он включает в себя детские билеты и развлечения по сниженной стоимости - до 40%, вне зависимости от того, сколько детей в семье приезжают единовременно на отдых. Кроме этого, всем гостям курорта в возрасте от 3 до 13 лет будут выдаваться туристические "Паспорта приключений "Архыза"», — отметили в пресс-службе.

26 апреля для посетителей курорта откроется первая экологическая тропа "Романтик". Всего туристов ждет более 40 км экотроп, в том числе и новые маршруты разного уровня сложности.

«Этим летом "Архыз" приятно удивит своих гостей разнообразием активностей и продолжит свою работу под эгидой продвижения спортивно-развлекательного и научного туризма. Мы сконцентрируемся на разнообразии событийного календаря, массовых мероприятиях под открытым небом, новых сервисах и специальном детском тарифе, представлять который мы доверили нашей рыси - официальному символу курорта», — привела пресс-служба слова гендиректора курорта Романа Киранчука.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс с современной системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста.