Минфин оценил сборы от турналога в 2025 году

Сборы от туристического налога в текущем году могут составить около 40 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра финансов России Павел Кадочников на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина - сила России" в Национальном центре "Россия".

"По доходным источникам и обязательствам. У нас с 1 января введен туристический налог. Оцениваем сборы по этому году, у нас прогноз пока около 40 млрд рублей по всей стране мы рассчитываем собрать", - сказал он на сессии "Муниципальные финансы - технологии эффективного управления".

II Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России" проходит 21-23 апреля в Национальном центре "Россия". Это ежегодное мероприятие, направленное на продвижение и развитие муниципальных образований в России. В работе форума принимают участие около 4 тыс. человек из 89 субъектов РФ. ТАСС - генеральный информационный партнер.