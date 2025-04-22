Туристы рассказали о своих главных страхах в путешествиях

Более половины россиян — 52 процента — испытывают тревогу перед путешествиями. Оказалось, что основные страхи связаны не с самим процессом перелета, а с потенциальными непредвиденными ситуациями в пути, указано в исследовании сервиса «Купибилет».

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Так, каждый четвертый — 24 процента — больше всего боится задержек рейсов и потери багажа, сам перелет вызывает тревогу у 19 процентов респондентов. Еще 14 процентов опасается конфликтов с попутчиками, а каждый десятый — 10 процентов — испытывает волнение и дискомфорт от пребывания в новых местах. Еще пять процентов респондентов отметили клаустрофобию как основный источник страха.

Несмотря на переживания, тревожные пассажиры не готовы жертвовать комфортом: 40 процентов при равной доступности всех видов транспорта все равно выбирают самолет. Автомобиль предпочитают 23 процента опрошенных, железнодорожный транспорт — 22 процента, круизные лайнеры — 12 процентов, автобусы — три процента.

Директор по продукту «Купибилет» Андрей Маслак предложил тревожным пассажирам выбрать утренние рейсы, которые реже задерживают и проходят в более спокойной атмосфере аэропорта. Он также напомнил о важности тщательной подготовки к путешествию: заранее проверить все документы и маршрут, взять с собой наушники, чтобы расслабиться с помощью любимой музыки, а также книгу или фильм для отвлечения внимания.

«И не бойтесь обращаться к персоналу, если вам становится не по себе. Бортпроводники умеют работать с тревожными пассажирами», — заключил он в беседе с Life.ru.

Перелет в другой часовой пояс может стать серьезным испытанием не только для взрослых, но и для детей. В такие моменты организм подвергается большому стрессу из-за поломки внутренних часов, привыкших следовать за ритмом дня и ночи в привычном месте обитания. Консультант по сну, основатель Центра детского сна и онлайн-школы BabySleep Елена Мурадова поделилась советами о том, как адаптироваться к джетлагу и пережить его.