Сетевой отель с чеченским колоритом появится в «Ведучи»

Новый отель на 173 номера расположится в шаговой доступности от канатной дороги и будет оформлен в традиционном чеченском стиле. Гостиничный оператор планирует принимать до 80 тысяч гостей ежегодно, предлагая им комфорт и национальный колорит.

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Горнолыжный курорт «Ведучи» в Чечне готовится к открытию первого сетевого отеля уровня «четыре звезды», который начнёт работу во второй половине 2025 года. Проект реализует Cosmos Hotel Group, входящая в АФК «Система» – оператор возьмёт на себя управление гостиницей, обучение персонала и контроль качества услуг в соответствии с федеральными стандартами.

Отель на 173 номера расположится всего в пяти минутах ходьбы от канатной дороги, что сделает его удобным вариантом для туристов. Дизайн-концепция сочетает современный комфорт с национальными мотивами: в интерьерах использованы традиционные орнаменты, включая узоры войлочного ковра «истанг». По словам президента Cosmos Hotel Group Александра Бибы, ежегодно отель сможет принимать до 80 тысяч гостей, дополняя уже существующую в регионе пятизвёздочную гостиницу сети, пишет realty.ria.ru.

Этот проект не только повысит туристическую привлекательность «Ведучи», но и подчеркнёт уникальность чеченской культуры через элементы оформления. Таким образом, гости курорта получат не только качественный сервис, но и возможность погрузиться в местные традиции.