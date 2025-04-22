В Дагестане появится курорт мирового уровня

Сулакский каньон - одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Дагестана. Это самый глубокий - 1920 метров - каньон в Европе, а его протяженность - 53 километра. На днях инвесторы представили руководству республики масштабный проект "Центр впечатлений Сулакский каньон", который расположится возле поселка Дубки.

Вложения в круглогодичный санаторно-курортный комплекс превысят пять миллиардов рублей. Проект включает строительство "Динопарка", детского плей-хаба, оранжереи, парка аттракционов, фитнес-центра, глэмпинга, гостиничного комплекса и заведений общепита. Это, по словам инициаторов, позволит создать не менее 100 постоянных и 250 сезонных рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления составят около 75 миллионов рублей.

Расположен каньон в центральной части Дагестана - в долине реки Сулак, рядом находится поселок Дубки. Ближайший город, где есть аэропорт, - Махачкала, по автомобильной дороге от дагестанской столицы до каньона - около 70 километров. На машине путь займет около часа. Конечный пункт для ориентира - поселок Ново-Зубутли. Также можно на электричке или маршрутном автобусе добраться до города Кизилюрт и здесь пересесть на маршрутку до поселков Дубки или Миатли.

Проект включает строительство "Динопарка", детского плей-хаба, оранжереи, парка аттракционов, фитнес-центра, глэмпинга, гостиничного комплекса и заведений общепита

Туристы любят делать красивые селфи на фоне гор и бирюзовой глади каньона. Для экстремалов же здесь подготовили отдельную программу. Смельчакам предлагают пройти по тропе "Виа Феррата". Ее протяженность - 390 метров вдоль скалы и 90 метров - над рекой Сулак. В конце нужно пересечь подвесной мост. Развлечение не для слабонервных. Для любителей адреналина также построили зиплайн, по которому можно спуститься с высоты 250 метров. Прокатиться на нем стоит тысячу рублей.

Еще за семь тысяч можно прыгнуть с тарзанки в пропасть над каньоном. В одной из соцсетей организаторы прыжков открыли специальный аккаунт, посвященный экстремальной забаве. Он уже набрал десятки тысяч подписчиков. Здесь выкладываются видеоролики, на кадрах инструкторы в шуточной форме спрашивают у туристов об их настроении перед тем, как прыгнуть в пропасть, а потом об их впечатлениях.

Недавно открылась новая локация - горные пещеры "Нохъо" (так переводится слово "пещера" с аварского языка). Штольни были прорублены в 70-х годах прошлого века при строительстве арочной плотины Миатлинской ГЭС. Долгое время они были заброшены, пока ими не заинтересовались туроператоры. Инвестор привлек горных инженеров, которые расширили проходы в штольнях. Общая длина лабиринтов составляет несколько сот метров. Одна пещера находится на левом берегу реки, две - на правом. Их соединили подвесным мостом, расположенным на высоте 60 метров над рекой.

По обе стороны мостового перехода есть кафе и смотровые площадки. Рядом располагается комплекс "Главрыба", где приготовят выловленную на глазах гостя форель. Кстати, как сообщили в пресс-службе главы Дагестана, в рамках соглашения с госкорпорацией "РусГидро" туркомплекс реализует проект строительства причала для перевозки отдыхающих по акватории реки Сулак и развития рекреационной привлекательности гидрообъектов. Сейчас модернизируется инфраструктура прилегающих территорий - началась реконструкция моста в поселке Ново-Зубутли, а акватории рек Сулак и Аварское Койсу переведены в судоходную зону. Также планируется строительство военно-исторического мемориального комплекса "Ущелье воинской доблести дагестанского народа".

Катание на катерах - весьма популярное развлечение в Сулакском каньоне. Они вмещают от 10 до 12 человек, стоимость аренды судна - от шести до десяти тысяч рублей. С этого года катание станет более безопасным, так как владельцев маломерных судов обязали получить соответствующую лицензию Ространснадзора. Ранее деятельность судовладельцев не регулировалась, катерами управляли без всякого опыта, что приводило к ЧП. Как рассказали в минтуризма Дагестана, реке Сулак был присвоен статус внутренних водных путей Российской Федерации. Так что теперь судовладельцев могут проверять на законных основаниях. Перемены привели к тому, что количество лицензированных предпринимателей, проводящих безопасные экскурсии на маломерных судах, значительно увеличилось.

В регионе можно приобрести как групповые, так и индивидуальные туры к Сулакскому каньону. Руководитель туристической компании Руслан Магомедов рассказал корреспонденту "РГ", что в среднем стоимость экскурсии составляет 4500 рублей с человека. В нее входят трансфер из Махачкалы (отправляются обычно около семи часов утра), услуги гида, посещение смотровой площадки, прогулка на катерах, обед на форелевом хозяйстве и экскурсия в пещеры "Нохъо". По желанию туристы могут прокатиться за свой счет на зиплайне или прыгнуть с тарзанки. На обратном пути в Махачкалу, куда отдыхающие вернутся около восьми часов вечера, предусмотрена остановка еще на одной локации - у бархана Сары-Кум.

Организаторы поездок дают несколько важных рекомендаций туристам. Во многих местах у каньона (у обрывов) нет ограждений. Учитывая сильные ветры, которые здесь нередки, не рекомендуется подходить близко к краю, особенно с детьми. Летом тут очень жарко, выше 30 градусов, поэтому лучше взять головной убор. Не следует забывать об экологии - мусорных урн на данной локации очень мало, поэтому лучше не сорить, а забирать мусор с собой и выбрасывать при выезде в ближайшие контейнеры.

Кстати

По данным минтуризма Дагестана, число гостиниц и этнодомов в республике в 2024 году выросло почти на треть, номерной фонд увеличился примерно до 12,5 тысячи мест. Такой рост стал возможным в том числе благодаря легализации средств размещения, сообщил глава ведомства Эмин Мерданов.

С 2022 года в регионе работает программа поддержки местных инициатив в сфере туризма. За три года инициаторы 27 проектов получили субсидии на сумму более 170 миллионов рублей. В 2025-м на поддержку туринициатив из республиканского бюджета выделят 60 миллионов.

А за три года реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в республике поддержано 87 заявок общим финансированием в полтора миллиарда рублей. Кроме того, от предпринимателей направлено 35 заявок на получение субсидий в рамках конкурсного отбора минэкономразвития России.