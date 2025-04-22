Санаторий Анапы возмутил пациента своим «негостеприимством»

В редакцию TourDom.ru поступил сигнал от жительницы Подмосковья. Елена оформила через службу соцзащиты бесплатную путевку в санаторий «Родник» (Анапа) для своей матери – инвалида-колясочника и сестры, сопровождающей. Как она утверждает, здравница была заблаговременно предупреждена, что номер нужен на первом этаже, а также о раннем заезде. Однако по прибытии на место «женщин отказывались заселять, общались с ними грубо и лишь после написания претензии предоставили комнату на первом этаже».

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«Сейчас много пишут, что Анапа пытается сделать все, чтобы привлечь туристов и обеспечить сервис для гостей, но это не так», – не скрывает возмущения Ольга.

В санатории «Родник» порталу TourDom.ru пояснили, что относительно гостей была получена неточная информация до заезда. Пациент значился в документах не как колясочник, а как маломобильный. Это разные категории, и необходимое оборудование номеров отличается – во втором случае требования не столь строгие, например 1-й этаж не обязателен. Комната готовилась именно для маломобильного гостя, замена потребовала времени, но была сделана оперативно. По прибытии женщинам в соответствии с правилами санатория предложили завтрак, а по его окончании в 10 утра заселили в номер на 1-м этаже, как и требовалось.

«Разъяснения администратора клиенты восприняли как грубость, хотя он всего лишь обрисовал им ситуацию. Тем не менее мы побеседовали с сотрудником, попросили его общаться с гостями более корректно и терпеливо», – добавил представитель санатория.

Как рассказал порталу TourDom.ru один из специалистов, порой неверные данные о статусе гостя в бронировании могут быть не следствием технической ошибки. Так как для пациентов-колясочников обычно выделяются небольшие квоты в санаториях – соответствующим образом оборудованных номеров немного, то люди порой обращаются в соцзащиту как маломобильные. А вопрос с предоставлением комнаты для колясочника надеются решить на месте.

Ранее мы писали, что в связи с отсутствием решения об открытии пляжей Анапы туроператоры в рекламных турах для турагентов на этот курорт уделяют больше внимания показам санаториев.