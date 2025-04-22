В Марий Эл создадут новые проекты в сфере отдыха и путешествий

Близость к Москве, наличие Волги и исторических достопримечательностей, таких как замок Шереметева, самобытные сельские усадьбы и заповедные тропы с вековыми языческими памятниками, делают маленькую республику центром притяжения большого потока туристов.

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По словам главы республики Юрия Зайцева, в Марий Эл этой зимой, задолго до старта основного туристического сезона, побывали уже почти 150 тыс. туристов. 77 тысяч из них (55 процентов) выбрали для отдыха и экскурсий Йошкар-Олу.

Такому росту способствует специально разработанный в регионе мастер-план развития туристической отрасли, который учитывает все аспекты, включая инфраструктуру, транспорт, размещение и развлечения. В документе определены ключевые инициативы, которые станут основой для диверсификации туристического предложения и привлечения новой аудитории. Особое внимание уделено развитию семейного туризма. Таким образом, до 2035 года в Марий Эл будет создано 12 флагманских проектов, 32 быстрореализуемые инициативы и 43 долгосрочные программы.

Особое внимание уделено развитию в республике туристических кластеров, включая благоустройство набережной реки Малая Кокшага, реконструкцию Воскресенского проспекта, создание парка-музея "Республика в миниатюре" в Йошкар-Оле, а также развитие Медведевского ипподрома и базы отдыха у озера Чуркан.

На западе Марий Эл планируется превратить Козьмодемьянск во второй крупный туристический центр, включая благоустройство центра города, набережной Волги, Шереметевского парка и создание туристских центров "Юрино" и "Базарная площадь".

В результате реализации мастер-плана ожидается выполнение ряда показателей: ежегодный вклад в валовую добавленную стоимость туризма республики - 4,4 млрд руб., увеличение прямых налоговых поступлений от операционной деятельности проектов - 2,6 млрд руб., создание 4 700 новых рабочих мест, хорошая транспортная доступность всех ключевых природных достопримечательностей, средняя продолжительность размещения гостей - 5 дней, повышение индекса качества городской среды - на 10 процентов.

Для развития туризма совершенствуется и транспортная система республики. На сегодняшний день она представлена железнодорожным, автобусным и речным сообщением.