К чему может привести решение Роспотребнадзора по пляжам Анапы

Из-за решения Роспотребнадзора по пляжам Анапы отдыхающие могут перенаправиться в Крым. Такой прогноз дал Анатолий Тарасенко, член коллегии при главе республики Министерства курортов и туризма Крыма.

© РИА Новости

По данным Роспотребнадзора, 141 пляж в Анапе и 9 в Темрюкском районе признаны непригодными для купания. Причина – разлив мазута в Черном море. Власти предлагают туристам альтернативный отдых: экскурсии и отели с бассейнами. Однако, как отмечает Анатолий Тарасенко, многие туристы не готовы отказываться от моря.

«Для кого-то море – принципиальный вопрос. В Крыму все пляжи открыты и безопасны, ехать можно. Мы и без этой ситуации прогнозировали рост числа туристов благодаря работе нашего министерства», – заявил эксперт.

По его словам, спрос на крымские курорты стабильно растет, и даже логистические сложности не останавливают путешественников.

Несмотря на возможный ажиотаж, крымские отельеры не планируют искусственно завышать цены. Как отметил эксперт, даже в пиковые периоды, такие как майские праздники, стоимость проживания оставалась адекватной.

«На майские цены были нормальные, стандартные. Прошлые годы научили нас: как встретим туриста, так он к нам и вернётся», – подчеркнул Анатолий Тарасенко.

Отметим, что, судя по опросу читателей телеграм-канала «Крыша ТурДома», большинство туристов не готовы ехать в Анапу ради экскурсий. Все-таки это морской курорт и пляжи – его главное преимущество. Однако в текущей ситуации воспользоваться им не получится.