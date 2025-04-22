Купить билеты на турпоезда в России теперь можно гораздо раньше

Теперь приобрести билеты на туристические поезда в России можно значительно заранее — за 180 дней до даты отправления. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ по итогам прошедшего оперативного совещания.

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«Увеличена глубина бронирования билетов на туристские поезда: теперь их можно купить за 180 суток до отправления», — говорится в сообщении.

В ведомстве также проинформировали о запуске новых маршрутов: на прошлой неделе были назначены рейсы по направлениям Таганрог — Симферополь и Владикавказ — Симферополь.

«Это позволило включить в маршрутную сеть "Гранд сервис экспресса" Кабардино-Балкарию и Республику Северная Осетия — Алания. Теперь количество субъектов, связанных железной дорогой с Республикой Крым, увеличено до 45», — отметили там.

Дополнительно в Минтрансе сообщили, что в преддверии празднования Дня Победы Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) организовало инспекцию деятельности межведомственных штабов, ответственных за транспортное сопровождение праздничных мероприятий. По итогам проверки вокзалы признаны полностью готовыми к приему ветеранов и их сопровождающих, подчеркнули в министерстве.