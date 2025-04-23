Эксперты предоставили анализ турпотока в РФ на майских праздниках

Около 50% турпоездок в майские праздники приходится на жителей Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, реже других путешествуют в мае россияне из Республики Алтай, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области. Это следует из аналитики внутрибанковского сервиса ВТБ "Геоплатформа" (есть в распоряжении ТАСС).

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При этом, по данным "Геоплатформы", в путешествия на майские праздники отправляется всего около 5% россиян. Все остальные предпочитают проводить время в домашнем регионе.

Как показало исследование, москвичи чаще всего выбирают для майского отдыха Санкт-Петербург: число транзакций по картам приезжающих сюда отдыхающих вдвое больше, чем у второго по популярности среди москвичей города - Сочи, и в четыре раза больше, чем у третьего, Казани.

Жители Санкт-Петербурга обычно едут на майские праздники в Москву, Сочи или же предпочитают не уезжать далеко из города, выбирая расположенный неподалеку Выборг.

Жители Сочи активно ездят на майские праздники в Краснодар, а также в Москву и Санкт-Петербург.

«Майские праздники являются временем, которое россияне используют для того, чтобы помимо поездок в новые для себя регионы навестить родственников и друзей в других регионах. Мы видим это по большому числу поездок в регионы, которые не являются популярными туристическими центрами. Например, жители Екатеринбурга и Челябинска любят ездить друг к другу. Помимо челябинцев в Екатеринбург приезжают отдыхать из Тюмени и Перми, а в Челябинск - из Москвы и Санкт-Петербурга», — прокомментировал исследование старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ Максим Коновалихин.

Расходы в поездках

В поездках на майские праздники россияне тратят в среднем 14,4 тыс. руб. на человека на карманные расходы. Самые большие расходы совершают путешественники в Сочи - 17,5 тыс. руб. на человека в течение всего путешествия. В целом по Краснодарскому краю карманные траты туристов составляют 14,4 тыс. руб., а в Крыму - 14 тыс. руб.

Методология

"Геоплатформа" - собственный сервис ВТБ, запущенный в 2020 году. Данные сервиса основаны на обезличенных сведениях о транзакциях и перемещениях клиентов ВТБ. Для исследования использовались данные о поездках и транзакциях россиян с 1 по 10 мая 2024 года. Клиентская база ВТБ - около 25 млн клиентов по всей России.