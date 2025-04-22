Глава крымского парламента сообщил о развитии турпотока в Крым

Крым восстанавливает туристический поток, утраченный с 2021 года. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

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«2024-й и начало 2025 года характеризуются для Республики Крым восстановительным ростом туристского потока в пределах 20%», — отметил он.

В текущем курортном сезоне в Крыму к приему гостей готовятся более 1,1 тысячи объектов отдыха, в том числе 91 санаторий, подчеркнул Константинов.

Кроме того, техническая готовность пляжей в Крыму будет обеспечена до 1 мая, полная готовность — до 1 июня, добавил глава крымского парламента.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на полуострове «уже 11 лет нет туризма». Однако в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что Крым является одним из самых популярных туристических направлений России. В ведомстве также отметили, что всего с 2014 по 2024 год в гостиницах региона было размещено свыше 20 млн человек и еще порядка 2 млн — в отелях Севастополя.