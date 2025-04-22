Названа цена за ночь в одном из самых дорогих отелей на ПМЭФ

Стала известна стоимость проживания для гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), который пройдет с 18 по 21 июня. Согласно данным на сайте Росконгресса, минимальная цена за ночь в рамках спецтарифов составит 8,9 тыс. руб., а максимальная достигнет 1,114 млн руб.

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Самый доступный вариант – студия категории «стандарт» за 8,9 тыс. руб. (одноместное размещение). Если участник форума планирует остановиться вдвоем, стоимость увеличится до 9,8 тыс. руб. В эту сумму входит проживание в апартаментах с кухней (варочная панель, холодильник, посуда), обеденной зоной и ванной комнатой.

На верхней границе ценового диапазона – номера от 106 кв. м с джакузи, гидромассажным душем и полным пакетом люксовых услуг. Одноместное размещение здесь обойдется в 1,114 млн руб., двухместное – 1,117 млн руб.

В Росконгрессе уточнили, что большинство отелей требуют минимального бронирования на 3–4 дня (с 17 по 22 июня). Однако некоторые гостиницы предлагают варианты даже на 1–2 суток.

При этом и для обычных туристов ПМЭФ – не самое простое время. По данным агрегаторов, цены на размещение в отелях Северной столицы в период проведения форума за год выросли более чем на 20%. Средняя стоимость забронированной ночи в 2025 году составляет 13 тыс. руб., подсчитали в «OneTwoTrip для бизнеса». Это на 24% выше значения на даты форума годом ранее. В Яндекс Путешествиях зафиксировали прирост на 21,9%, до 12,3 тыс. руб. за ночь. В агентстве в сфере делового туризма «Випсервис» отмечают увеличение на 17% год к году.

Впрочем, судя по комментариям читателей телеграм-канала «Крыша ТурДома», такие цены многих представителей туротрасли и самих туристов уже не удивляют. Некоторые отмечают, что стоимость номеров «стремится в космос» не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в других крупных городах. Например, Казани.