Где отдохнуть на Черном море: чистые пляжи после разлива мазута

Туристы с чемоданами на перепутье: после экологической аварии, которая произошла на Черном море зимой 2024 года, в воду попали тысячи тонн мазута. Пострадали пляжи, флора и фауна и, что уж скрывать, туристические планы сотен тысяч россиян. Но лето не отменялось. Где на Черном действительно чисто, безопасно и спокойно, куда поехать «без сюрпризов», выяснила «Газета.Ru».

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Что сейчас с Черным морем и где лучше отдыхать

15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за шторма затонул танкер «Волгонефть-212», а «Волгонефть-239» сел на мель — оба перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. Разлив загрязнил более 60 км побережья, включая курорты Анапы, Крыма и Азовского моря. По некоторым данным, полное восстановление экосистемы может занять до 10 лет.

Это одна из самых масштабных экологических аварий последних лет, прокомментировала в беседе с «Газетой.Ru» директор турагентства «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева. Она отметила, что по официальным данным, загрязнению подверглись курортные зоны Анапы, часть Крыма и даже Азовское море. Прежде чем говорить об открытии пляжного сезона на этих территориях, турагенты ждут окончательных заключений от санитарных служб.

«Несмотря на это, наибольший интерес у туристов в 2025 году по-прежнему вызывают Сочи и Абхазия. Эти направления, по официальной информации, не пострадали. Мазута там не зафиксировано, и на лето мы прогнозируем высокий спрос. Уже сейчас видно оживление продаж на длинные майские. Интересно, что даже Анапа, несмотря на неоднозначную ситуацию, тоже показывает рост. Но тут все зависит от оперативных данных Роспотребнадзора», — Эльмира Ахвердиева, директор турагентства «Ассорти путешествий».

Курорты, где стоит быть осторожнее в 2025 году

Анапа и Джемете. Побережье еще не до конца восстановлено после мазутного ЧП, вода в порядке, но пляжи требуют внимания.

Побережье еще не до конца восстановлено после мазутного ЧП, вода в порядке, но пляжи требуют внимания. Керчь и Тамань. Территория под экологическим наблюдением, купание местами ограничено.

Территория под экологическим наблюдением, купание местами ограничено. Феодосия (восточная часть). Пляжи открыты, но мазутное прошлое дает о себе знать в случае шторма.

Геленджик и Кабардинка

Геленджик и Кабардинка — стабильная классика черноморского юга. Курорты давно обжиты, пляжи чистят, набережные вылизаны до блеска. Здесь хорошо семьям с детьми, пожилым парам и вообще всем, кто хочет спокойного отдыха.

Где стоит побывать:

Пляж «Сады морей» — широкая полоса с мягкой галькой и пологим заходом, подходит даже для малышей;

— широкая полоса с мягкой галькой и пологим заходом, подходит даже для малышей; Набережная Геленджика — одна из самых длинных в России, с кафе, пальмами и возможностью прогуляться вечером без ощущения курортного базара;

— одна из самых длинных в России, с кафе, пальмами и возможностью прогуляться вечером без ощущения курортного базара; Канатная дорога на Маркотхский хребет — с нее открываются роскошные виды.

Цены в 2025 году остались умеренными: жилье в частном секторе — от 1800 рублей за ночь, номер в отеле с бассейном — от 4500 рублей. В кафе можно плотно поесть на 500–700 рублей за человека, а кофе «с видом на море» дешевле, чем латте в Москве.

Гурманы точно оценят чурчхелу, хачапури, домашние хинкали и кавказскую выпечку, которую готовят прямо на улицах — она свежее, чем в столичных грузинских ресторанах.

Как добраться: прямые рейсы до Геленджика пока не восстановлены полностью, но Краснодар и Анапа — в пределах пары часов на такси или автобусе. Многие приезжают на машине — дорога по серпантину от Новороссийска впечатляет.

Ялта, Алупка и Ливадия

Южный берег Крыма — это тот случай, когда хочется и в горы, и на пляж, и в старинный дворец, не вставая с шезлонга. Главный бонус региона — мягкий субтропический климат и близость гор. Даже в июле здесь не ощущается удушающей жары, а ночи остаются комфортными для сна. Сам южнобережный ландшафт напоминает открытку: скалы, бухты, виноградники, старинные дачи и фонтаны, которые до сих пор работают.

Где стоит побывать:

Воронцовский дворец в Алупке — с чередой террас, львами и неожиданно английским парком;

— с чередой террас, львами и неожиданно английским парком; Тропа Голицына в Новом Свете — идеальна для утренних прогулок с видом на бирюзовое море;

— идеальна для утренних прогулок с видом на бирюзовое море; Ласточкино гнездо — фотография с ним идет в комплекте почти к каждому отдыху на юге Крыма.

Цены здесь чуть выше, чем в других крымских городах, но все еще лояльны: от 2000 рублей за квартиру, от 3500 рублей — за номер в отеле. За ужин в кафе с видом на море вы отдадите около 1000 рублей на человека — если без икры и шампанского.

Местная кухня — это чебуреки с бараниной, ялтинское вино и фрукты.

Добраться проще всего через Симферополь — оттуда курсируют автобусы и маршрутки, но лучше взять такси или трансфер: путь займет около двух часов.

Сочи и Адлер

Сочи и Адлер — это Черное море на максималках: с отелями, как в Турции, пляжами с вайфаем и инфраструктурой. Эти курорты выбирают те, кто не может сидеть на месте: днем — море и шопинг, вечером — бары и концерты, а между делом еще и горы можно посмотреть.

Где стоит побывать:

Олимпийский парк — здесь можно прогуляться и устроить фотосессию на фоне факела;

— здесь можно прогуляться и устроить фотосессию на фоне факела; Роза Хутор — горнолыжный курорт в Сочи, который летом превращается в тихое и прохладное место для отдыха в горах с живописной природой и минимумом туристов.

— горнолыжный курорт в Сочи, который летом превращается в тихое и прохладное место для отдыха в горах с живописной природой и минимумом туристов. Пляж «Ривьера» — один из самых цивилизованных в регионе, с лежаками, душами и тенью от пальм.

Цены — уверенный средний+ по черноморским меркам. Квартиру можно снять от 4000 рублей в сутки, отель с «все включено» — от 6000 рублей. Питание — от фастфуда за 300 рублей до ресторанов, где можно оставить всю годовую премию.

Еда тут на любой вкус: от хачапури по-аджарски, которые подают горячими и с хрустящей корочкой, до азиатской лапши и крафтовых бургеров.

Добраться легко: прямые рейсы в Сочи есть из большинства крупных городов, хорошо развито железнодорожное сообщение. До Адлера можно доехать за полчаса на «ласточке» или такси.

Лазаревское и Туапсе

Если хочется на море, но без толкотни, клубной жизни и вечных пробок, стоит посмотреть в сторону Лазаревского и Туапсе. Это западное побережье Большого Сочи — более зеленое, спокойное и уютное, где вместо высоток — леса, а вместо шопинга — речки, водопады и сосновый воздух.

Где стоит побывать:

Свирское ущелье — живописное место с водопадами и пешеходными тропами;

— живописное место с водопадами и пешеходными тропами; Пляжи у села Аше — широкие, с галькой и чистой водой, даже в сезон остаются не забиты;

— широкие, с галькой и чистой водой, даже в сезон остаются не забиты; Приморский парк в Лазаревском — с тенистыми аллеями, детскими зонами и кафе.

Цены в 2025 году цены сохраняются сравнительно невысокими: частный сектор — от 1500 рублей в сутки, мини-отель — от 3000 рублей. Обед обойдется приблизительно в 400–600 рублей, а ужин — в 1000 рублей.

Из гастрономии — шашлыки, пироги, домашние соленья и варенья, которые продают на рынке. Можно увезти с собой абрикосовый джем или баклажанную икру, чтобы чувствовать лето даже в ноябре.

Ближайший крупный аэропорт — в Сочи. До Лазаревского — чуть больше часа на машине, до Туапсе — около двух. Можно ехать поездом — железнодорожное сообщение стабильное.

Алушта и Партенит

Эти два курорта на юго-востоке Крыма чаще всего выбирают те, кто едет к морю как на перезагрузку: подышать, выспаться, съесть инжир с дерева и не слышать слов «тимбилдинг» и «дедлайн» хотя бы неделю. Алушта — небольшой город с набережной и вечерней жизнью. Партенит — почти дачный поселок, затерянный в хвойных холмах между скалами и виноградниками.

Где стоит побывать:

Медведь-гора (Аю-Даг) — узнаваемый силуэт Партенита, к которому можно подняться пешком;

— узнаваемый силуэт Партенита, к которому можно подняться пешком; Ботанический сад санатория «Айвазовское» — один из самых красивых в Крыму, с экзотическими растениями, мозаиками и видами;

— один из самых красивых в Крыму, с экзотическими растениями, мозаиками и видами; Набережная Алушты — для тех, кто любит вечерние прогулки с мороженым и музыкой.

По деньгам все довольно демократично: жилье у моря можно найти от 2000 рублей в сутки, кафе на двоих — 800–1000 рублей за плотный обед. В частных пансионатах и на базах отдыха в стоимость проживания часто включен завтрак.

Местная кухня — жареная барабулька, морской окунь на углях, свежие фрукты и домашний айран, который здесь пьют вместо воды.

Добраться можно через Симферополь, откуда до Алушты — около часа на автобусе или машине. Партенит — чуть дальше, но виды по дороге все компенсируют.

Севастополь и Балаклава

Если пляжный отдых сам по себе кажется скучноватым, а душа просит экскурсий, Севастополь и Балаклава — то, что нужно. Здесь можно чередовать купание с прогулками по античным руинам, музеям и старым улочкам, где запах моря смешивается с ароматом кофе и истории.

Севастополь — город-порт, город-легенда, где и сегодня чувствуется дыхание разных эпох. Балаклава — уютная бухта с лазурной водой, окруженная горами. Больше напоминает Южную Италию, особенно если смотреть с высоты Генуэзской крепости.

Где стоит побывать:

Херсонес Таврический — древний город, где можно буквально пройтись по камням, которым больше двух тысяч лет;

— древний город, где можно буквально пройтись по камням, которым больше двух тысяч лет; Балаклавская бухта — отличное место для прогулок на катере, фотографий и ужинов с видом на яхты;

— отличное место для прогулок на катере, фотографий и ужинов с видом на яхты; Пляж «Васили» — живописный, с диким настроением и почти карибским цветом воды.

По ценам: частный сектор — от 2500 рублей, гостиницы — от 4000 рублей. Обед в кафе в районе набережной — около 900 рублей на человека. Вход в музеи недорогой, а катание на катерах — от 500 рублей с человека за полчаса.

Что попробовать? Рыбную уху, черноморскую кефаль и мидии/рапаны в сливочном соусе. Все это под местное белое — и вы как минимум на день забудете, где ваш телефон.

Добраться можно через Симферополь (около двух часов на машине) либо морем из Ялты — маршрут на любителя, но вид впечатляет.

Пицунда, Гагра и Новый Афон (Абхазия)

Абхазия в 2025 году — по-прежнему вариант «южнее, теплее, дешевле». Здесь все чуть более расслабленно, чем в Сочи, а горы — ближе к морю. Для тех, кто не боится пересечения границы пешком и готов к легкому приключению — отличный вариант на июнь, июль, август и сентябрь.

Где стоит побывать:

Пицундский храм и мыс Пицунда — с прогулками у берега и видом на бирюзовую гладь;

— с прогулками у берега и видом на бирюзовую гладь; Новоафонская пещера — одна из самых красивых на Кавказе;

— одна из самых красивых на Кавказе; Озеро Рица — визитка региона, водоем с молчаливыми елями и возможностью арендовать лодку.

По ценам: от 2000 рублей за жилье в частном секторе, от 2800 рублей — отели с удобствами. Обед — 500–800 рублей на человека. Пляжи бесплатные, фрукты — дешевле, чем в Краснодарском крае.

Что попробовать: мамалыга, сыр сулугуни, копченая форель и мандариновое варенье. Плюс домашнее вино, которое наливают не спрашивая.

Как добраться: пересечь границу на КПП Псоу (Сочи), далее — такси или маршрутка. Паспорт нужен, но виза не требуется.

Батуми и Кобулети (Грузия)

Батуми — альтернатива для тех, кто хочет Черное море с легким вкусом Европы. Здесь сочетаются пляжи, пальмы, небоскребы, уютные улочки и море.

Где стоит побывать:

Ботанический сад Батуми — пальмы, бамбук, чайные кусты, морской воздух;

— пальмы, бамбук, чайные кусты, морской воздух; Канатная дорога Арго — ради панорамных видов города и залива;

— ради панорамных видов города и залива; Старый город — с атмосферными кафе и уличными музыкантами.

Цены: квартира — от 2500 рублей в сутки, отель — от 3500 рублей. Ужин на двоих — от 1000 рублей. Фрукты, специи и вино — на каждом углу.

Местная кухня — хачапури по-аджарски, лобио, баклажаны с орехами, суп харчо и чача для смелых. Здесь едят не торопясь, много и с удовольствием.

Как добраться: через Тбилиси или Ереван, затем внутренними рейсами или автобусами. Также доступны рейсы в Батуми из Минска и Стамбула.

Тенденции отдыха на Черном море в 2025 году

Отдых на Черном море больше не сводится к формуле «шезлонг — шашлык — загар». В 2025 году турист становится еще требовательнее: ему нужно и чистое море, и нормальный Wi‑Fi, и возможность заняться чем-то активным, помимо лежания под зонтами. Черноморские курорты пытаются соответствовать — и кое-где даже опережают ожидания.

Экотуризм

Тренд последних лет вышел за пределы палаток и костров. В 2025 году на побережье активно развиваются экологичные форматы отдыха: от глэмпингов с солнечными батареями до гостевых домов с собственной переработкой отходов. В приоритете — местные фермерские продукты, пешие маршруты, природные бухты и отказ от одноразового пластика.

Появляются и тематические туры — например, «йога на утесе», «безмоторная неделя» или даже «отпуск в тишине», где за разговорами следит инструктор. Удивительно, но работает.

Активный отдых

На Черном море в 2025 году можно не только загорать, но и исследовать местные достопримечательности, заниматься спортом, нырять и кататься. Вот что в моде: