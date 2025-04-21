Минтранс предлагает вновь разрешить рассаживать родителей и детей

Минтранс подготовил законопроект, в котором решил конкретизировать правила размещения детей и их родителей в самолетах. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале правовых актов.

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Еще в январе министерство обновило требования к расположению несовершеннолетних пассажиров и их сопровождающих, сделав предоставление им соседних мест на борту обязательным. Однако теперь ведомство постаралось конкретизировать свои же правила, чтобы снять возникающие вопросы.

В частности, задумались над проблемой, когда детей с сопровождающими больше, чем мест в одном ряду. В таком случае их можно будет посадить через проход, за или перед родителями. Но при этом не должен меняться класс обслуживания.

Также необязательно сажать сразу двоих родителей рядом с ребенком. Если сопровождающих несколько, то соседнее место авиакомпания может предоставить только одному из них. Кому именно – вправе определить сами пассажиры.

Наконец, решился и вопрос с путешественниками, которые собираются лететь в последний момент. Если пассажир приобрел билеты уже после начала онлайн-регистрации на рейс, обычно менее чем за сутки до отправления, то его могут не размещать рядом с ребенком, при условии что соседних свободных мест уже нет.

Законопроект еще находится на стадии общественных обсуждений и в силу не вступил. Однако вряд ли стоит ожидать радикальных поправок к документу.