РЖД запустят электрички между Имеретинским Курортом и Сухумом

С 1 мая «Российские железные дороги» запускают электрички между Имеретинским Курортом и столицей Абхазии. Как сообщается в официальном телеграм-канале перевозчика, рейсы будут выполняться дважды в день на электропоездах № 925/926 и № 929/930.

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Отправление со станции Имеретинский Курорт запланировано на 10:35 и 20:25, обратные рейсы из Сухума – в 05:40 и 16:20. В пути поезда сделают остановки: Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон. При этом таможенный и пограничный контроль пассажиры пройдут непосредственно в вагонах на станциях Весёлое (Россия) и Цандрипш (Абхазия).

Для перевозок задействуют российские электропоезда ЭП2ДМ. Стоимость билета составит 365 руб.

При этом с 1 мая из расписания исчезнут «Ласточки» по маршруту Сочи – Гагра, которые ранее также обслуживали сочинский аэропорт. Вернут ли их на линию, пока не известно.

Напомним, что в этом же направлении с мая активизируется и авиасообщение. Авиакомпании «ЮВТ Аэро» и «Икар» запустят рейсы из Москвы и Нижнего Новгорода в Сухум, а NordStar и iFly пока получили допуски от Росавиации.