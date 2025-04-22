В Приэльбрусье закончилась аттестация инструкторов-проводников

14 инструкторов-проводников по горному туризму прошли аттестацию в Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии. Испытания в течение пяти дней проводились на территории альплагеря «Шхельда», расположенного в ущелье Адыл-су.

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Итоги аттестации представлены на странице «ВКонтакте» Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма КБР. Организатором проверки знаний инструкторов выступил Региональный центр «Кавказ» при Федерации спортивного туризма России (ФСТР).

«В этом году свои навыки подтвердили 14 специалистов из разных уголков России: Краснодарский и Ставропольский края, Забайкалье, Республика Крым и Адыгея, Камчатка, Москва. В течение пяти дней квалификационная комиссия, в состав которой вошли пять опытных экспертов, оценивала профессиональные качества инструкторов. Основное внимание уделялось их способности организовывать и проводить пешие и горные походы 1−4 категории сложности с соблюдением всех норм безопасности», — говорится в сообщении федерации.

Основными направлениями проверки стали умение разрабатывать оптимальные маршруты с учетом рисков, техника передвижения (работа на скальном, снежно-ледовом и горном рельефе), действия при ЧС, спасработы, оказание первой помощи, коммуникация с туристами и ориентирование в сложных условиях.

По итогам аттестации третью категорию получили два человека, вторую категорию — четыре участника, обладателями первой категории стали восемь инструкторов.

Об аттестации

Согласно действующему российскому законодательству, все инструкторы-проводники, которые хотят работать с туристами на маршрутах повышенной сложности, должны проходить специальную аттестацию, для которой нужно сдать квалификационный экзамен (включает тестирование и практическое задание). Кроме того, с 1 марта этого года в России вступило в силу требование об обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков.