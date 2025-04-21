В РСТ перечислили наиболее популярные направления для летнего отдыха

Россияне чаще предпочитают Сочи, Крым и Абхазию в качестве направлений для летнего отдыха, рассказала эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора «Мультитур» Юлия Высоканова.

© РИА Новости

В интервью URA.RU она отметила, что в текущем сезоне спрос на Сочи повысился, несмотря на то, что курорт и так был очень популярен.

«Крым стал хорошо продаваться с прошлого года, в этом году особенно часто запрашивают отдых на западном побережье, где песчаные пляжи... Хорошо продаются Геленджик, Туапсе», — сообщила эксперт.

По её словам, к выгодным регионам для отдыха также относится Дагестан, который может обойтись дешевле других направлений при правильной покупке билетов, Алтай и Башкирия.

Кроме того, россияне стали чаще покупать туры в Белоруссию и Подмосковье.

Ранее россиянам дали советы, как сэкономить на покупке ж/д билетов.