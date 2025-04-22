Как будут развивать туротрасль в Мурманской области

Власти Мурманской области планируют увеличить турпоток в регионе за счёт создания нового туристического центра в посёлке Умба. Уже в 2025 году сюда впервые зайдёт круизный теплоход.

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К 2030 году количество путешественников, посещающих побережье Белого моря в Мурманской области, вырастет до 30 тысяч человек. Такой прогноз озвучили в региональном министерстве развития Арктики, связывая этот рост с реализацией проекта «Умба — морская гавань Терского берега».

В рамках инициативы планируется строительство современного причала на побережье Большой Пирьи, который станет ключевой точкой для круизных и яхтенных маршрутов. Уже в августе 2025 года в Умбу впервые зайдёт круизный лайнер «Николай Жарков», следующий по маршруту Архангельск — Соловки — Терский берег. В дальнейшем такие рейсы станут регулярными, пишет murmansk.rbc.ru.

Проект также включён в федеральную программу «Пять морей и озеро Байкал», направленную на создание круглогодичных морских курортов. Помимо инфраструктурных преобразований, Умба вошла в национальный турмаршрут «От Баренцева до Белого», что дополнительно повысит её популярность. Однако эксперты отмечают, что для успеха таких инициатив необходимо активное развитие сервисной инфраструктуры.