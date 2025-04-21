В Крым прибыл первый проехавший по Новороссии поезд

В Крым прибыл первый контейнерный поезд, маршрут которого пролегал через Новороссию. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).

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Отмечается, что состав следовал со Свердловской железной дороги по специально разработанному графику и прошел более 3000 километров менее чем за пять дней.

«Конечная точка маршрута — порт Севастополя, где контейнеры перегрузят на морские суда», — говорится в сообщении.

Согласно публикации, подготовка к старту контейнерных перевозок была запущена в феврале, теперь такой вид перевозок запущен на регулярной основе.

«Это, безусловно, новый виток в развитии как для Крымской железной дороги, так и в целом для экономики региона», — поделился генеральный директор Федерального агентства железнодорожного транспорта «Крымская железная дорога» Михаил Гончаров.

В марте стало известно, что скоростной интернет могут провести вдоль всех федеральных трасс России к 2031 году. При этом в Минтрансе попросили быстрее рассмотреть законопроект, который упростит строительство базовых станций вдоль дорог.