Стало известно, какие поездки предпочитают россияне

Каждый третий россиянин предпочитает путешествия на поезде ради отдыха от гаджетов. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Купибилет», которые есть у «Ленты.ру».

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Согласно источнику, 34 процента туристов выбрали поездки на поездах, чтобы больше времени провести в дороге, вдали от интернета. Еще 18 процентов опрошенных мечтают устроить диджитал детокс в поездке, но пока не успели сделать это.

При этом 32 процента россиян выбирают поезд исключительно из-за бюджетных билетов, а 16 процентов стараются избегать этого вида транспорта, так как устают от его атмосферы.

Однако россияне отдыхают от гаджетов не только во время поездки, но и в самом путешествии. Каждый пятый (17 процентов) специально отключает интернет во время отпуска. Еще 18 процентов отдыхают от интернета (новостей, видеороликов и социальных сетей), но продолжают проверять мессенджеры.

Еще 9 процентов хотят устроить себе детокс от гаджетов, но пока не успели реализовать это. А 38 процентов опрошенных не готовы отказаться от интернета в путешествии.

Ранее в другом опросе больше половины россиян заявили о нехватке денег на путешествия. Более половины респондентов признались, что стали бы ездить чаще, если бы зарабатывали больше.