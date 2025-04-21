Глава Кисловодска сообщил, сколько туристов ожидает город на майские

Более 120 тыс. туристов ожидают в курортном Кисловодске с 30 апреля по 11 мая 2025 года, сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.

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«Согласно прогнозам статистики в период с 30 апреля по 11 мая Кисловодск примет более 120 тыс. отдыхающих в выходные и праздничные дни. В эту цифру входят как гости, разместившиеся в коллективных средствах размещения, так и экскурсанты с однодневным пребыванием», — сказал Моисеев.

По его словам, в прошлом году за аналогичный период праздничных и выходных дней в Кисловодск прибыли около 100 тыс. человек.