Глава Кисловодска сообщил, сколько туристов ожидает город на майские

Более 120 тыс. туристов ожидают в курортном Кисловодске с 30 апреля по 11 мая 2025 года, сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.
«Согласно прогнозам статистики в период с 30 апреля по 11 мая Кисловодск примет более 120 тыс. отдыхающих в выходные и праздничные дни. В эту цифру входят как гости, разместившиеся в коллективных средствах размещения, так и экскурсанты с однодневным пребыванием», — сказал Моисеев.
По его словам, в прошлом году за аналогичный период праздничных и выходных дней в Кисловодск прибыли около 100 тыс. человек.
«По итогам первого квартала поток отдыхающих в нашем городе увеличился более чем на 20%. В период майских праздников ожидаем, что эта положительная тенденция сохранится. Для наших жителей и гостей курорта подготовили обширную и разнообразную программу мероприятий на майские выходные. Пикники, спортивные состязания, культурные события, концерты, театральные постановки, лекции, кинопоказы под открытым небом, ярмарки, мастер-классы, розыгрыши, гастрономические изыски и насыщенную патриотическую программу - все будет именно в Кисловодске», — добавил Моисеев.