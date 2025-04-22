В РСТ сообщили об изменении расписания речных круизов по Волге

Обмеление Волги привело к изменению расписания некоторых речных круизов, но туркомпании дополнили свои программы другими экскурсиями и программами, так что массовой отмены туров нет. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

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«На этой неделе во многих регионах России стартует речная круизная навигация. Как ожидается, в 2025 году она будет маловодной из-за бесснежной зимы, что может вызвать проблемы с прохождением по рекам круизных теплоходов, особенно четырехпалубных. Пока прогноз по глубинам на Волге дан до 1 июля, и он повлек за собой корректировку лишь отдельных маршрутов. Туроператоры не считают эти ограничения критичными и не фиксируют аннуляций путевок», — говорится в сообщении.

Как отмечает член комитета РСТ по круизам, гендиректор круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский, ситуация далека от критической.

«Волга зарегулирована. Если сказать коротко, это цепочка водохранилищ. Большой уровень глубины в местах без водохранилищ зимой не нужен, поскольку судоходства нет, соответственно вся вода копится в водохранилищах, чтобы использовать ее с началом навигации, то есть уже в ближайшие дни. Фотографии, которые мы видим с "обмелением" Волги, это ее естественное состояние, и вода как раз для того и копится, чтобы это компенсировать. Год действительно малоснежный, запасов воды, скорее всего, меньше, чем обычно. Но есть прогноз соответствующих служб до 1 июля, который обозначает глубины, проходы и узкие места. В соответствии с ним ограничения затрагивают у одних круизных компаний шесть, у других пять или десять круизов, но это единицы по сравнению с 3,5 тысячами маршрутов на эту навигацию», — сказал он.

По его словам, туристы относятся к изменениям с пониманием, так как это не вина туроператоров.

«Кроме того, если туроператор видит, что изменения как-то затрагивают программу круиза, они дополняют ее услугами, экскурсиями, трансферами, чтобы турист все-таки мог получить впечатления. Пока мы видим единичные изменения единичных рейсов. Никаких массовых аннуляций или паники среди туристов нет», — пояснил эксперт.

Михайловский полагает, что пока трудно прогнозировать, что будет в пик сезона:

«Но, во-первых, у нас есть время, целых два месяца, и эти недостаточные глубины могут вполне урегулироваться самой природой, если в мае будут дожди. Если май окажется засушливым, ситуация может ухудшаться. Поэтому наши регулирующие органы и дают прогноз обычно за 1,5-2 месяца».

По словам заместителя генерального директора компании "Мостурфлот" Светланы Гончаровой, если положение ухудшится, круизным компаниям придется несладко, но опыт преодоления таких ситуаций у них есть.

«Аналогичное обмеление на Волге было в 2014 году, река тогда практически разделилась пополам. Пройти по тем маршрутам, которые были проложены, в какой-то период оказалось просто невозможно - пропускная способность Нижегородского гидроузла упала до нуля. И это была большая проблема - отмены круизов, возвраты денег, пересадки. Надо было срочно перевести все теплоходы на другие направления, но это легко сделать с пятидневным круизом, когда мы не доходим, например, из Москвы до Нижнего Новгорода и идем обратно, или направление на север до Санкт-Петербурга, где мы тоже не проходим эту точку. Однако у нас тогда было много круизов до Казани, Астрахани, Волгограда, когда надо было пересечь Нижний Новгород. Это были продолжительные круизы, а переориентировать 20-дневные, например, астраханские круизы очень непросто. И нам бы не хотелось повторения того опыта. Мы очень рассчитываем, что будут приняты все меры для того, чтобы ситуация 2014 года не повторилась», — сказал она.

Как заметила Гончарова, расписание круизов составляется обычно за 1,5-2 года, а за год до старта круизов начинается их продажа.

«Соответственно любое изменение, влияющее на расписание, для круизных компаний очень чувствительно. Заявление об изменении попусков воды на Нижегородском гидроузле, хотя и нельзя назвать критическим для отрасли, вынуждает, в частности, нашу компанию изменить расписание нескольких рейсов в мае-июне. К счастью, изменения, можно сказать, носят косметический характер: они не коснутся дней, времени отправления и прибытия в конечный пункт. Придется изменить заходы и уходы теплоходов в тех портах, которые уже есть в рамках круиза. Это не самая большая проблема, тем не менее мы вынуждены будем обзванивать и сообщать об изменениях всем своим клиентам, возможно, кого-то пересаживать, это все довольно серьезные трудозатраты. И хотя у нас довольно лояльные туристы, можно ожидать и отказов, а это значит, предложения им альтернативных круизов или возврат денег», — пояснила Гончарова.

Как ранее сообщал РСТ, бронирования речных круизов на навигацию 2025 года выросли на 15-25% по сравнению с предыдущим годом. Среди пассажиров теплоходов становится все больше молодых туристов, в том числе семей с детьми.