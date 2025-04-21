Сколько маршрутов доступно автотуристам в Крыму

Автомобилистам, посещающим Крым, доступно 187 туристических маршрутов.

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Об этом заявил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий, передаёт ИА SevastopolMedia.

Он также сообщил, что в настоящее время готовится размещение информации по автомобильному маршруту «Дорогами Восточного Крыма». Это двухдневное путешествие для автотуристов по пути «Керчь — Феодосия — Судак — Новый Свет».

Кроме того, ведётся разработка проекта туристского автомаршрута «Азовское кольцо» на основе автодороги Е97.

Наряду с этим в Приморском крае идёт работа по выявлению участков, пригодных для размещения туристической инфраструктуры, в рамках федерального проекта Росреестра «Земля для туризма». Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На сегодняшний день уже выявлено 14 участков общей площадью 186,55 га, расположенных вблизи привлекательных туристических мест.

Ранее президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов заявил о росте спроса на экспедиционные туры.