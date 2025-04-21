Чем привлекает Калининградская область туристов

Калининградская область стала привлекательной заменой для тех, кто не любит излишнюю жару. Отдыхающим предлагается широкий выбор из пяти замечательных курортных городов: Зеленоградска, Светлогорска, Янтарного, Пионерского и Балтийска. Эти места славятся сочетанием «европейского стиля в архитектуре» с гастрономическими фестивалями и разнообразными культурными мероприятиями.

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По информации от сервиса бронирования Островок, в связи со значительным увеличением интереса к янтарному краю, средняя стоимость бронирования на летний период 2025 года увеличилась до 7,5 тысяч рублей, что на 19% превышает показатель 2024 года (6,3 тысячи рублей).

Впрочем, на портале «Русский Запад» можно найти варианты размещения по более доступным ценам. Например, в середине июня ещё можно забронировать мини-отели со спа-услугами в Сосновке по цене 5 377 рублей за ночь (на двоих). Однако по мере приближения летнего сезона, таких предложений будет становиться всё меньше.

Ранее The Blueprint рассказали о семи уникальных маршрутах по Японии. Также более 60% россиян предпочтут внутренний отдых в стране этим летом.