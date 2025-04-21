Казань и Нальчик свяжут прямыми авиарейсами

Два административных центра России — столицу Татарстана и столицу Кабардино-Балкарии — свяжет прямой авиарейс. Перелеты по маршруту Казань — Нальчик начнут выполняться с мая.

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«С 1 мая базовый авиаперевозчик аэропорта Казани открывает прямое авиасообщение с Нальчиком, столицей Кабардино-Балкарской Республики. Регулярные рейсы будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям», — сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Нальчик.

Перелеты будет выполнять авиакомпания UVTaero на комфортабельных самолетах CRJ-200.

«Важной особенностью нового маршрута является то, что полеты осуществляются по субсидированным тарифам, что делает перелеты более доступными для пассажиров. Реализация данного авиасообщения стала возможной благодаря поддержке правительств Республики Татарстан и Кабардино-Балкарской Республики», — подчеркнули в пресс-службе.

Новый рейс позволит укрепить межрегиональные связи между двумя субъектами. При этом из Нальчика также можно удобно и быстро добраться до крупных городов соседних регионов — Владикавказа, Пятигорска, Кисловодска, Магаса и Грозного.