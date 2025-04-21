В России захотели открыть турфирму под названием «Талибан Тур»

Россиянин захотел открыть турфирму под названием «Талибан Тур» (движение «Талибан» было запрещено в России, на текущий момент оно все еще остается в Афганистан. Об этом сообщил канал RT.

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Идея принадлежит бизнесмену Анатолию Аронову. Он собирается отправлять в Афганистан туристические группы от трех до пяти человек на две недели. В планах — экскурсии по Кандагару и знакомство с афганской культурой. Отмечается, что россиянин подал заявку на регистрацию товарного знака «Талибан Тур» после исключения «Талибана» из списка террористических организаций.

Предприниматель решил воспользоваться моментом и занять бренд. Исламистское движение «Талибан» находилось в списке террористических организаций с 2003 года. В январе 2025-го стало известно, что Россия запустила процесс исключения талибов из числа террористов. В апреле Верховный суд удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры.