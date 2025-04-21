«Просто ужас». Туристы, которые хотят уехать поездом на юг, платят трижды

Туристы сообщили в редакцию TourDom.ru об ошибках в системе бронирования при покупке билетов в южные поезда в пиковые моменты нагрузки на сайт РЖД. Они приходятся на раннее утро, когда открываются продажи на новую дату. О ситуации, произошедшей с ним, нам рассказал подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома» Руслан:

«Я в пятницу покупал билет. Это просто ужас. Выбираешь место, платишь – деньги снимают. Сидишь 20 минут ждешь, так как вроде как идет оформление билета. Потом сайт пишет, что билет не выдан. Деньги при этом списали. Опять идешь покупать из того, что осталось – сумму опять списывают, и после 20 минут ожидания снова ничего. На 3-й раз уже через час после старта продаж все-таки получилось купить. Все списанные до этого деньги вернули в конце дня. Но если бы их не было, то все было бы очень плохо», – говорит турист.

Как показывают комментарии пассажиров в официальном сообществе РЖД, проблема не единична. Кому-то везет с возвратом чуть больше – он приходит оперативно:

«Я сегодня стала счастливым обладателем обратных билетов на поезд Адлер – Москва. С 3-гораза удалось купить. Деньги за две предыдущие брони вернули в течение 15 минут. Но нервов потрачено, конечно! Причем такая же беда была и с покупкой на юг, только получить билеты удалось с 4-го раза. Я просто в шоке!»

Некоторым туристам действительно не хватает средств на новые попытки, приходится ждать возврата: «Это безобразие! Сегодня было куплено два комплекта билетов, деньги списались, а билетов нет! Теперь я не могу купить билеты, так как денег больше нет. А когда вы вернете – или не будет свободных мест, или ценник на билеты уже другой станет». Как сообщила туристка, средства все-таки вернулись к ней в тот же день после 9 часов вечера, хотя банки отвечают, что в определенных случаях возврат средств может осуществляться и в течение 3 дней.

Ранее TourDom.ru писали, что пассажиры пытались 4 часа подряд купить билеты на юг.